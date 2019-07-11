شكرا لقرائتكم خبر عن خطة عسكرية أمريكية لحماية المياه الإقليمية في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد إن الولايات المتحدة تريد تشكيل تحالف عسكري في غضون أسبوعين أو نحو ذلك لحماية المياه الإستراتيجية قبالة إيران واليمن، حيث تنحي واشنطن باللوم على إيران ومقاتلين تدعمهم طهران في تنفيذ هجمات.

وستوفر الولايات المتحدة بموجب الخطة، التي لم تتبلور سوى في الأيام القليلة الماضية، سفن قيادة للتحالف العسكري، وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.

وأوضح دانفورد تلك التفاصيل للصحفيين في أعقاب اجتماعين بشأن التحالف أحدهما مع القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر والآخر مع وزير الخارجية مايك بومبيو أمس الأول (الثلاثاء).

وقال دانفورد: «نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب»، مضيفاً: «ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين القادمين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة، وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك».

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وتهدد إيران منذ فترة طويلة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو خمس النفط العالمي، إن لم تتمكن من تصدير نفطها، وهو أمر تسعى إليه إدارة الرئيس دونالد ترمب كوسيلة ضغط على طهران لحملها على التفاوض من جديد على برنامجها النووي.

ويكتسب المقترح الأمريكي الخاص بتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز قوة دافعة منذ هجمات في مايو ويونيو على ناقلات نفط في مياه الخليج، وأسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة قرب المضيق الشهر الماضي.

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كوتارو نوجامي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو أمس: «نحن قلقون للغاية بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز مهم لأمن الطاقة في بلادنا وكذلك لسلام ورفاهية المجتمع الدولي».

وأضاف: «ستظل اليابان على اتصال وثيق بالولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية، وستواصل بذل الجهود في سبيل الاستقرار وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط».