شكرا لقرائتكم خبر عن «سي إن إن»: إيران حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واشنطن (أ ف ب)حاولت زوارق حربية إيرانية أمس (الأربعاء) احتجاز ناقلة نفط بريطانية أثناء إبحارها في مياه الخليج لكنّ فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية تصدّت لها ومنعتها من ذلك، بحسب ما أفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.
ونقلت الشبكة عن مسؤولَين في الإدارة الأمريكية لم تذكر اسميهما قولهما إنّ الإيرانيين أمروا ناقلة النفط البريطانية «بريتش هيريتدج»، التي كانت تبحر في مضيق هرمز، بتغيير مسارها للتوقف في المياه الإيرانية القريبة.
وأوضحت «سي أن أن» أنّ الواقعة التي صوّرتها طائرة أمريكية، انتهت عندما قامت الفرقاطة البريطانية «إتش إم إس مونتروز» - التي كانت ترافق الناقلة - بتوجيه أسلحتها إلى الزوارق الإيرانية فأجبرتها على المغادرة.
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