الحريري: لدينا القدرة والامكانية والعقول لتصحيح المسار الاقتصادي

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال حفل تكريمي لرئيس جمعية المصارف السابق جوزيف طربيه في مقر غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان "أنني فخور بالعلاقة المميزة مع طربيه على المستوى الشخصي، واذا أردنا ان نذكر كل انجازاته سنبقى اليوم بكامله هنا، فهو قد حاز على ثقة القطاع المصرفي اللبناني والعربي بدرجة امتياز".
وتوجه الحريري إلى طربيه بالقول "لبنان لا يزال بحاجة لك ودورك وخبرتك وحكمتك، وأتمنى التوفيق لسليم صفير لترؤسه جمعية المصارف وأقول له اننا إلى جانبه"، مشيراً إلى أن " هناك موالا متشائما وآخرا متفائلا وأنا أمر بفترات تشاؤم خاصة أن هناك ضغوط وتحديات على الصعيد المالي والدين العام وعلى الصعيد النقدي"، منوهاً بـ"جهود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يحافظ على الاستقرار النقدي ولكن هناك أيضا، مشهد اقرار الموازنة باصلاحاتها ومشهد اقرار الموازنة 2020 ضمن المهل الدستورية، وخفض تدريجي لدعم مؤسسة كهرباء لبنان ومشهد النهوض بالقطاعات الانتاجية ومشهد اعلان البدء بالتنقيب عن النفط وهذا المشهد الذي أراهن عليه سيغلب كل التوقعات السلبية، مؤكداً أنه "لدينا القدرة والامكانية والعقول لتصحيح هذا المسار وأتكل على الله وعليكم".
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