الحريري: لدينا القدرة والامكانية والعقول لتصحيح المسار الاقتصادي

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ خلال حفل تكريمي لرئيس ​جمعية المصارف​ السابق ​جوزيف طربيه​ في مقر غرفة التجارة و​الصناعة​ في ​بيروت​ وجبل ​لبنان​ "أنني فخور بالعلاقة المميزة مع طربيه على المستوى الشخصي، واذا أردنا ان نذكر كل انجازاته سنبقى اليوم بكامله هنا، فهو قد حاز على ثقة ​القطاع المصرفي​ اللبناني والعربي بدرجة امتياز".

وتوجه الحريري إلى طربيه بالقول "لبنان لا يزال بحاجة لك ودورك وخبرتك وحكمتك، وأتمنى التوفيق ل​سليم صفير​ لترؤسه جمعية المصارف وأقول له اننا إلى جانبه"، مشيراً إلى أن " هناك موالا متشائما وآخرا متفائلا وأنا أمر بفترات تشاؤم خاصة أن هناك ضغوط وتحديات على الصعيد المالي و​الدين العام​ وعلى الصعيد النقدي"، منوهاً بـ"جهود حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ الذي يحافظ على الاستقرار النقدي ولكن هناك أيضا، مشهد اقرار ​الموازنة​ باصلاحاتها ومشهد اقرار الموازنة 2020 ضمن ​المهل الدستورية​، وخفض تدريجي لدعم ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ومشهد النهوض بالقطاعات الانتاجية ومشهد اعلان البدء بالتنقيب عن ​النفط​ وهذا المشهد الذي أراهن عليه سيغلب كل التوقعات السلبية، مؤكداً أنه "لدينا القدرة والامكانية والعقول لتصحيح هذا المسار وأتكل على الله وعليكم".