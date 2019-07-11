مصادر وزارية ترجح عبر "الجمهورية" عقد جلسة للحكومة السبت المقبل

توقعت مصادر وزارية قريبة من ​السراي الحكومي​ لـ"الجمهورية" انعقاد ​مجلس الوزراء​ يوم السبت المقبل، إذا بلغت الامور الحلول المرجوّة. من جهتها، لفتت مصادر وزارية مطّلعة على أجواء ​بعبدا​ لـ"الجمهورية" الى انّ المنحى ما زال ايجابياً، وانّ ما هو مطروح للبحث بَدأ يتطور بغية الوصول الى مرحلة تأمين تسليم المتهمين بالمشاركة في عمليات ​إطلاق النار​ في ​قبرشمون​ من الطرفين الى ​القضاء​ ليستكمل تحقيقاته، وتكوين صورة كاملة عمّا جرى للتثبّت من بعض الروايات المتداولة.

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