مصادر الجمهورية: أميركا تدعو الحكومة لعزل حزب الله ومقاطعته

علمت "​الجمهورية​" انّ الرد الاساس ل​حزب الله​ على ​العقوبات الأميركية​ قد يصدر اليوم عبر بيان ل​كتلة الوفاء للمقاومة​ بعد اجتماعها ظهراً، يُرفَد غداً بردّ مباشر من قبل الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ خلال إطلالته المسائية عبر ​قناة المنار​.

وفي هذا السياق، علمت "الجمهورية" انّ مستويات رسمية لبنانية، تواصلت في ​الساعات​ الماضية مع جهات أميركية تردد انها في ​وزارة الخزانة الاميركية​، للاستفسار عن الاجراءات التي اتخذتها تجاه "حزب الله"، وخصوصاً انها جاءت غير مسبوقة لشمولها نائبين في ​المجلس النيابي​ اللبناني.

وبحسب المعلومات فإنّ الموقف الاميركي الذي لمسته تلك المستويات كان ذا نبرة عالية، انطوى في مضمونه على دعوة اميركية مباشرة للحكومة اللبنانية لعزل "حزب الله" ومقاطعته. ومن دون ان يوضح الاميركيون موجبات هذه العقوبات في هذا التوقيت بالذات، ولماذا تطوّرت لتطال نائبين في ​مجلس النواب اللبناني​، لَمّح الى انّ هذه الجرعة من العقوبات تندرج في سياق مسلسل من الاجراءات القاسية التي أعدتها ​الادارة الاميركية​ ضد الحزب للحد من نفوذه، والتي ستظهر تباعاً، بحسب التوقيت الاميركي.