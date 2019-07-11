أوضحت مصادر دبلوماسية روسية في بيروت، لـ"الأخبار" ان "الشائعات عن تعيين بديلاً للسفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين هدفها التشويش على الدور الروسي المتنامي في لبنان خلال العام الأخير، الذي توّج بزيارة موفد الرئيس فلاديمير بوتين لبيروت ألكسندر لافرنتييف، ودعوة لبنان إلى المشاركة في مؤتمر أستانا.
وأكدت المصادر أن زاسبيكين يقضي الآن إجازته السنوية مع عائلته في روسيا، وسيعود منتصف الشهر المقبل لممارسة عمله، مشيرةً إلى أن آلية عمل الدبلوماسية الروسية في حال قرار إجراء التغييرات، يخضع لمعايير واضحة، ولا سيّما إبلاغ المعنيين قبل فترة من الوقت بقرارات تبديلهم حتى يتسنّى لهم إنهاء ملفاتهم وتحضير الأرضية للدبلوماسيين البدلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: زاسبيكين باقٍ في منصبه ويقضي الآن اجازة عائلية في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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