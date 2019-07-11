الأخبار: لقاء الحريري-باسيل أخفق في التوصل لأيّ اتفاق على مخرج للأزمة

علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن هدف اللقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين هو الوقوف خلف الحريري ودعم موقفه المتعلق برفض إحالة ملف حادثة الجبل على المجلس العدلي.
وأشارت إلى أن "اللقاء حصل لأن الحريري قرر الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، من دون أن تتطرق الحكومة إلى أمر الإحالة، وهو يريد أن يقول إنه هو من يقرر جدول أعمالها". ومن المفترض أن يعقد رؤساء الحكومات اجتماعاً آخر الأسبوع المقبل لإطلاق بيان في هذا الصدد.
من جهة أخرى، علمت "الأخبار" أن اللقاء الذي جمع الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، ليل أوّل من أمس، لم يخرج بأي اتفاق على مخرج للأزمة الحالية وحادثة قبرشمون، فيما كان البحث أساساً في التعيينات التي تخصّ الفريقين، ولا سيّما منصب رئيس المجلس الأعلى للخصخصة والمدعي العام للتمييز.
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