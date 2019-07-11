أكّدت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن عمل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم جدّي للغاية بهدف القفز فوق الانقسام الحاد في الحكومة والوصول إلى صيغة إحالة الملفّ على المجلس العدلي بالتراضي بين القوى السياسية، تفادياً لانفجار الحكومة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في لبنان والمحيط.
وعلمت "الأخبار" أن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان وضع سقفاً للقبول بمخارج للأزمة، هي: أوّلاً إحالة محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب على المجلس العدلي، وتفكيك منظومة الأجهزة الأمنية الحالية في الجبل لقرب أغلب الضباط من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وحصر أي مسعى للمصالحة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري شاهدَين على بنود التسوية".
كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار:ابراهيم يعمل على صيغة لاحالة حادثة قبرشمون للمجلس العدلي بالتراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.