مؤلم.. مصرع عامل اختناقا داخل معمل لتذويب المتلاشيات

لقي عامل، صباح أمس الأربعاء، مصرعه اختناقا داخل مصنع متخصص في تذويب المتلاشيات، في جماعة الساحل اولاد احريزبإقليم برشيد.

وأفادت مصادر محلية أن عاملا يبلغ من العمر 28 سنة، لقي حتفه في معمل “تيستيل” في برشيد، المتخصصة في تذويب المتلاشيات، لقى حتفه متأثرا بروائح المواد المستعملة في عملية التذويب، صباح اليوم، ولا تزال إلى حدود الآن لم تعرف الأسباب الحقيقية لوفاته في انتظار ما سيقوله التشريح الطبي.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي، في حين تم فتح تحقيق معمق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.

ومن جهة أخرى، سبق لسكان المنطقة المجاورة للمعمل أن نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام مقر عمالة برشيد، عبروا فيها عن غضبهم جراء المعاناة اليومية مع دخان المعمل، وتنديدا بمقتل شخصين اختناقا داخله.