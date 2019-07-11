أمير الرياض بالنيابة يلتقي عمدة موسكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم وذلك في مقر حكومة موسكو في إطار زيارة سموه الرسمية للعاصمة الروسية .

وفي بداية اللقاء رحب عمدة موسكو بـ أمير منطقة الرياض بالنيابة والوفد المرافق له وقال " تسرني زيارتكم والعلاقات بين بلدينا تنشط ومن المهم أن ننسق خطواتنا ونطورها بين موسكو والرياض وآمل أن توثق الزيارة المزيد من العلاقات " .

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وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن من جانبه عن بالغ شكره وتقديره على الدعوة والضيافة الكريمة من حكومة موسكو مؤكداً أهمية تبادل الخبرات التطويرية والعمل المشترك بين العاصمتين .

وبحث أمير منطقة الرياض خلال اللقاء أوجه التعاون بين موسكو والرياض في المجالات المختلفة منها الاقتصادية والاستثمارية والتقنية والبنى التحتية بما يعزز رؤية المملكة 2030 .

وفي الختام تسلم الأمير محمد هدية تذكارية مقدمة من عمدة موسكو كما قدم سموه هدايا تذكارية إلى عمدة موسكو ونائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف .

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق للأمير محمد بن عبدالرحمن أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد قرملي ، ومدير عام المكتب الخاص لنائب أمير منطقة الرياض خالد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان، والعميد ركن نواف الهزاني .