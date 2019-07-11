الأخبار: قوارب إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج أمس

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية ​البنتاغون​، بأن 5 قوارب يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت من ​ناقلة نفط​ بريطانية في الخليج، أمس.

وأضاف المسؤول أن "الزوارق الإيرانية طلبت من الناقلة التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد تحذير من سفينة حربية بريطانية لها عبر اللاسلكي".

وكان قائد في ​الحرس الثوري الإيراني​ هدد، باحتجاز سفينة بريطانية، ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في ​جبل طارق​، لمحاولتها نقل نفط إلى ​سوريا​ في انتهاك ل​عقوبات​ ​الاتحاد الأوروبي​.