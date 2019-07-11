زلزال شدته 5 درجات يضرب جزر الكوريل الجنوبية

أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في منطقة سخالين، ان ​زلزال​ بلغت قوته 5 درجات وقع بالقرب من ​جزر الكوريل​ الجنوبية.

أوضحت رئيسة محطة رصد الزلازل في "يوجنو ساخالينسك"، إيلينا سيمينوفا، ان "الزلزال الذي بلغت شدته 5 درجات وقع عند إحداثيات خط العرض 44.5 شمالاً وخط طول 149.1 شرقاً وعلى بعد 116 كيلومتر جنوب شرق جزيرة إيتوروب وعلى عمق 62 كيلومتراً".

وفقا لمديرية ​حالة الطوارئ​ في منطقة سخالين، لم يشعر سكان المنطقة بالهزات. كما انه لم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.