زلزال شدته 5 درجات يضرب جزر الكوريل الجنوبية

أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة سخالين، ان زلزال بلغت قوته 5 درجات وقع بالقرب من جزر الكوريل الجنوبية.
أوضحت رئيسة محطة رصد الزلازل في "يوجنو ساخالينسك"، إيلينا سيمينوفا، ان "الزلزال الذي بلغت شدته 5 درجات وقع عند إحداثيات خط العرض 44.5 شمالاً وخط طول 149.1 شرقاً وعلى بعد 116 كيلومتر جنوب شرق جزيرة إيتوروب وعلى عمق 62 كيلومتراً".
وفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة سخالين، لم يشعر سكان المنطقة بالهزات. كما انه لم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.
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