روسيا تطلق أربعة أقمار صناعية عسكرية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أطلقت روسيا الاربعاء أربعة أقمار صناعية بواسطة صاروخ من نوع سويوز من منصة إطلاق في بليستسك في شمال البلاد، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالة الانباء ريا نوفوستي عن متحدث باسم الجيش الروسي قوله إن "وحدة من القوات الفضائية أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ من نوع سويوز حمل أربعة اقمار مخصصة لحاجات وزارة الدفاع".

ولم يوضح المتحدث نوع هذه الاقمار الصناعية ولا الدور الذي ستقوم به.

Advertisements

وشهد القطاع الفضائي الروسي خلال الفترة الاخيرة نكسات عدة تعود الى الفساد والاهمال.

الا ان روسيا باتت منذ العام 2011 البلد الوحيد القادر على إرسال فرق الى المحطة الفضائية الدولية. ومع ذلك فإن فضائح فساد عدة وتجارب فاشلة متعددة أثرت سلبا على القطاع الفضائي الروسي.

وفي العشرين من الشهر الحالي من المقرر أن يتم ارسال فريق جديد الى المحطة الفضائية الدولية يضم أميركيا وروسيا وايطاليا.