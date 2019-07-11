شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يكشف أكاذيب الإخوان حول الدين: يصورون هزائمهم بموقعة "أحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تلجأ إلى التخاريف والتفسيرات الخاطئة للدين، لتبرير هروب قياداتها من مصر إلى تركيا، وعلى رأس تلك التخاريف هو تصوير أنفسهم على أنهم يشبهون المهاجرين فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما شبه الداعية الإخوانى وجدى غنيم ما تمر به الإخوان بما مر به المسلمين فى عهد الرسول.

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن هذه التصريحات تعد أحد مظاهر الأزمة النفسية التي يعاني منها الإخوان، فهم بعد هزيمتهم السياسية لم يكونوا مقتنعين بأنها هزيمة سياسية لأنهم من البداية لا يرون أنفسهم سياسيين بل امتداد لرسول الله فيجب أن تكون هزائمهم وانتصاراتهم دينية.

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وتابع طارق أبو السعد: الإخوان يلوون عنق التاريخ للبحث عن مبرر إسلامي لكل ما أصابهم من مصائب فيرون هزيمتهم كهزيمة الرسول والصحابة في موقعة "أحد" وسجنهم بمثابة الاضطهاد في مكة وانتصارهم كبدر وفتح مكة وهروبهم هجرة كهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

واستطرد الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية: الأمر لا يخلوا من أزمة ومن خلاف وتفرق داخل الإخوان لكنه في النهاية محاولة منهم - أى الإخوان - لتخفيف وقع الحقائق عليهم وللهروب من الواقع ومرارته إلى التاريخ الاسلامى ناصع البياض.

