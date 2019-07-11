شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين : العالم يفتقر لبيانات متجددة و موثقة عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور محمود علم الدين، استاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، بتأسيس الهيئة العامه للاستعلامات منصة إلكترونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تتناول ملف حقوق الإنسان ، مؤكدا أنها فكره تستحق التحيه .

ولفت أستاذ الإعلام بجامعة القاهره ، أن ملف حقوق الإنسان على الأخص هو حق يراد به باطل ، ويتم استخدامه ضد مصر من جهات كثيره ، وتقوم منظمات دولية تزعم أنها تملك صكوك الغفران بإدعاء ملفقات عدة عن مصر والعمل على تزييف الوقائع .

وأشار إلى أن العالم يفتقد لبيانات محدثة وموثقه عن مصر بشأن كافة الأحداث التى تقع وحقيقتها ، موضحا أن هذه المنصه ستكون أحسن وسيله للتعامل مع إدعاءات هذه المنظمات ، مطالبا "العامه للاستعلامات " بأن تتعامل مع الملف على أن حقوق الإنسان ليست سياسية فقط بل النظر للرؤيه الشامله الخاصه بها والتى تتضمن جميع الجوانب والتعامل معها ككتله متكامله.

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وطالب "علم الدين " بأن يكون هناك استدامه فى تحديث المنصه وتعاصر كافة التغيرات ، وأن يتم تناول الأمور بعمق وشمول ، مؤكدا أن ذلك لا يغنى عن الاحتياج لوجود قناة عالميه تقدم مصر بشكل كامل لنواجه بها حملات التزييف والتضليل التى تشن علينا من قوى فى الخارج ، قائلا " اظن أنها من ضمن اجندة الإعلام المصرى المقبله سواء من الحكومة او من القطاع الخاص لتكون اخباريه ".

وكانت قد أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات منصة إلكترونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية شاملة عن كل ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان.

وأعلنت، إن الهدف من إصدار هذه المنصة التى يتم تحديثها على مدار الساعة؛ هو إرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقي الشامل بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والثقافية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة محاولات التسييس والاستخدام المغرض لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات مشبوهة من خلال التوظيف الزائف لشعارات حقوق الإنسان.