محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك/سول - (د ب أ):
تسعى قيادة قوات الأمم المتحدة إلى ضم اليابان إلى عضويتها رسميا، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الخميس نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
ونقلت يونهاب عن مسؤول بقيادة قوات الأمم المتحدة أن القيادة تحاول معرفة ما إذا كانت هناك دول أخرى مهتمة بالانضمام إليها.
ولم يتضح ما إذا كانت اليابان ستنضم إلى قيادة القوات الأممية.
كانت هذه تفاصيل خبر يونهاب: قيادة قوات الأمم المتحدة تسعى لضم اليابان إلى عضويتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.