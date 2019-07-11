مفتشية “الصحة” ترصد خروقات المصحات.. أبرزها: عدم نشر التعريفة المرجعية

قالت المفتشية العامة لوزارة الصحة، مساء أمس الأربعاء، خلال تقديم حصيلة عملها لـ18 شهرل، إن رصدها لعمل المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، كشف أن المصحات الخاصة لا تعترم بعض المعايير التقنية بالمصحات الخاصة.

وأوضح المفتش العام للوزارة، لحسن الشطيبي، الذي قدم الحصيلة في اجتماع بالوزارة ترأسه وزير الصحة أناس الدكالي، أن من بين أهم الخلاصات المسحلة، “عدم نشر تعريفة الخدمات الصحية ببعض المصحات الخاصة”.

وسجل المتحدث ذاته، “عدم احترام التعريفة المرجعية للخدمات الصحية خلال تحديد أثمنة الخدمات الصحية”.

وعلى مستوى الممارسة المهنية، سجلت المفتشية العامة، “اشتغال المهنيين التابعين للقطاع العام بالمصحات الخاصة، واشتغال المهنيين بمؤسسات صحية تابعة لهيئات غير مسجلين فيها”.

وخلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2018 ويونو 2019، تم إنجاز 44 مهمة تفتيش وتدقيق بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، وشملت التدخلات 300 مؤسسة صحية، بحسب ما أعلنت عنه المفتشية العامة.