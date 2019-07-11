وجدة.. طالب يتعرض لإصابة بليغة بعد سقوطه من الطابق الرابع في الحي الجامعي

تعرض أحد الطلبة، القاطنين في الحي الجامعي في وجدة، أمس الأربعاء، لإصابة بليغة، بعد سقوطه من الطابق الرابع، ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الفارابي لتلقي العلاجات الضرورية.
وكشفت مصادر متطابقة أن الطالب، المنحدر من مدينة تالسينت، الذي يتابع دراسته في كلية الآداب، التابعة لجامعة محمد الأول في وجدة، كان يستعمل قضيبا حديديا محيطا بزجاج في البناية لأداء حركات رياضة كمال الأجسام، قبل أن يفقد توازنه ويسقط من الطابق الرابع، ما تسبب له في رضوض، وإصابات بليغة.
وانتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى الحي الجامعي في وجدة لنقل الطالب إلى المستشفى، وهو في حالة حرجة، حيث أدخل قسم العناية المركزة، في حين فتحت مصالح الأمن الوطني التابعة لولاية أمن وجدة، تحقيقا في الموضوع لتحديد ملابسات وظروف الحادث.
وخلف الحادث حالة هلع وسط الحي الجامعي في وجدة، خصوصا بعدما أشيع أول مرة أنه أقدم على محاولة انتحار.
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