فرقاطة بريطانية تحبط هجوما إيرانيا على ناقلة نفط بـ"هرمز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤولون بوازرة الدفاع الأمريكية، الخميس، قيام 5 زوارق إيرانية بمحاولة احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وذلك بعد أيام من احتجاز الأخيرة ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، طلبت الزوارق الإيرانية من طقم الناقلة تغيير مسارها وأن تتوقف قرب المياه الإيرانية، الأمر الذي دفع فرقاطة بريطانية للتصدي لها ومنعها من احتجاز السفينة.



وفي ظل التهديدات الإيرانية للملاحة الدولية، تسعى واشنطن إلى تشكيل تحالف عسكري من أجل حماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، حيث أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، الثلاثاء الماضي، أن واشنطن توصلت إلى خطة يقوم بموجبها تحالف عسكري دولي بتأمين المياه الاستراتيجية في المضيقين من هجمات إيران ومليشيا الحوثي المدعومة من طهران الإرهابية.

Advertisements

وفي مايو/أيار الماضي، بدأت واشنطن استعداداتها لردع تهديدات إيران بمنطقة الشرق الأوسط، بعدما علقت طهران بعض تعهداتها الخاصة بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

كما وجهت واشنطن لطهران اتهامات حول تورطها في تهديد الملاحة الدولية، وكان آخرها الشهر الماضي، حيث تعرضت ناقلتان لهجوم في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما، على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني.