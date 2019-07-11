شكرا لقرائتكم أميركا: زوارق يعتقد أنها إيرانية اقتربت من ناقلة بريطانية بهرمز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن 5 زوارق يُعتقد بأنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، الأربعاء، وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية بالقريب من موقعها، لكنها انسحبت بعد تحذير سفينة حربية بريطانية لها عبر اللاسلكي.

ولم يصدر تعليق بعد عن وزارة الدفاع البريطانية.

وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، قد هدد الثلاثاء، بريطانيا بشأن احتجاز ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق وقال إن الأمر لن يمر من دون رد.

وجاء تهديد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية بعد أن قام جنود من مشاة البحرية الملكية البريطانية باحتجاز ومصادرة ناقلة نفط "غريس 1" قبالة ساحل جبل طارق يوم الخميس الماضي، متهمين الناقلة بخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي بنقل النفط إلى سوريا.

Advertisements

وهدد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية بريطانيا بالرد قائلا: "ما قامت به بريطانيا لن يمر دون رد وسوف نرد على فعلتهم بالزمان والمكان المناسبين".

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال، جوزيف دانفورد، قد قال أول أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أعدت خطة سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الاستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن، حيث تنحي واشنطن باللوم على إيران وميليشيات تدعمها في تنفيذ هجمات.

وقال دانفورد "نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب".

وتابع "ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة، وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك".