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مشروع قانون أميركي جديد على انتهاكان محمد بن سلمان

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

ذكرت مصادر اعلامية أمريكية أن رئيس لجنة «العلاقات الخارجية» بمجلس الشيوخ الأميركي، قدم مشروع قانون يطالب بالضغط على السلطات ؛ للحدِّ من انتهاكها حقوق الإنسان في البلاد، وينتقد بشدة ولي العهد «».

ومشروع القانون، الذي قُدّم الأربعاء، هو الأحدث في جهود الكونجرس الأميركي لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان، وبالأخص جريمة مقتل الصحفي السعودي «جمال » داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، والكارثة الإنسانية في اليمن نتيجة العدوان السعودي على اليمن.

جدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد، لم يتناول مبيعات السلاح للسعودية.

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