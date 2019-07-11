بالفيديو.. مرتضى منصور لسامح عاشور: "المحامين مش بيبيعوا صابون"

محمد النجار

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن قانون المحاماة تم تعديله في مجلس النواب في دورة 2000، لافتا إلى أنه هو من قرر الزيادة عقب تعديل القانون داخل مجلس النواب مضيفا أنه كان القاضي الذي حكم على الفنان عادل إمام بالحبس بسبب إهانة المحاماة ".



وأوضح " منصور"، أنه يمتهن المحاماة منذ عام 1985 وحتى الآن مؤكدا أنه تشرف بالعمل في القضاء ويعتبر تاريخه مشرفا له، موضحا أن مهنة المحاماة لها فضل كبير عليه خلال الفترة الماضية وحتى الآن مردفا أنه دافع عن مهنة المحاماة في القضية المعروفة إعلاميا بـ" الأفوكاتو ".



وأشار "...