شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام: أوشكنا على الانتهاء من إعداد تقريرنا عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أوشك على الانتهاء من إعداد تقريره السنوى عن حالة الإعلام فى مصر بشقيه، المخالفات المهنية، وحرية الرأى والتعبير.

وأضاف جمال شوقى فى تصريحات له ،أن التقرير يتضمن فصل خاص عن ضمانات حرية الرأى والتعبير فى الإعلام المصرى طبقا لمعايير محددة وفصل خاص عن المخالفات الإعلامية، وفصل عن نشاط المجلس ونشاط لجنة التدريب وتقرير الأمين العام للمجلس.

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وأشار جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن التقرير يشمل أرقاما ونسبا وإحصائيات عن المخالفات الإعلامية، ودراسة عن اتجاهات النقد فى مقالات الرأى بالصحف المصرية، موضحا أن التقرير سيتناول التحديات التى تواجه الصحف والشاشات و رؤية المجلس لزيادة الاحترافية فى وسائل الاعلام و تقرير للجنة الدراما و لجنة ضبط الأداء الرياضى .