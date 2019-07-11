مصرع 5 سياح باليونان في عواصف برد

لقي خمسة سياح أجانب على الأقل مصرعهم في منطقة خالكيذيكي في شمال اليونان في عواصف بَرَد عنيفة، بحسب ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة اليونانية إن سائحا روسيا وابنه قتلا من جراءء سقوط شجرة، في حين لقي زوجان تشيكيان مصرعهما حين

عصفت رياح عاتية بمقطورتهما.

أما الضحية الخامسة فهي سائحة رومانية وقد قضت إثر تطاير سطح منزل من جراء الرياح العاتية التي عصفت بالمنطقة الواقعة قرب مدينة تيسالونيكي.