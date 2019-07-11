الجيش الليبي يفرض سرية على تحركات قواته بطرابلس

حسن الورفلي (بنغازي)

حقق الجيش الوطني الليبي تقدماً جديداً في ضواحي طرابلس، في وقت فرضت فيه القوات المسلحة سرية تامة على المناطق التي يسيطر عليها، في إطار الخطة الموضوعة لاقتحام قلب طرابلس وتحريرها من قبضة الميليشيات المسلحة، حسب مصادر عسكرية ليبية رفيعة المستوى تحدثت لـ«الاتحاد».

ومن جانبه، قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، إن هدوءاً نسبياً يسود في محاور القتال بطرابلس، مشيراً إلى تقدم قوات الجيش في محاور العاصمة الليبية كافة، وسط فشل الميليشيات المسلحة في تحقيق أي تقدم.

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي أمس، أن الميليشيات المسلحة تراجعت أمام تقدم قوات الجيش الليبي في محاور طرابلس، مشيراً إلى أن سلاح الجو الليبي نفذ ضربة جوية على مخزن للأسلحة والذخائر في مدينة غريان غرب البلاد.

وفي جنوب ليبيا، أكد اللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي أن سلاح الجو استهدف تجمعاً لمجموعة مرتزقة محسوبة على المعارضة التشادية بجوار منطقتي غواط والمشروع في مرزق جنوب البلاد، مؤكداً أن المقاتلات الحربية للجيش الليبي استهدفت موكباً لآليات دفع رباعي في طريق القطرون الصحراوي الخلفي المؤدي إلى تراغن وإلى مرزق غرباً.

إلى ذلك، أكد رئيس أركان القيادة العامة للجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري، أن القوات المسلحة حققت نصراً كبيراً على الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى اهتمام القوات باحترام حقوق الإنسان خلال معاركه العسكرية.

وأشار الناظوري في لقاء مع وفد البعثة الأممية، أمس، إلى أن حقوق الإنسان تعد من أولويات عمل الجهات الضبطية والعسكرية الليبية، لاسيما بعد اكتمال منظومة العدالة وتفعيل القضاء بشقية المدني والعسكري، مؤكداً أن القوات المسلحة الليبية ماضية نحو القضاء على بؤر الإرهاب كافة، حتى ينعم الوطن بالأمن الكامل، وتحفظ سيادته ويظل القانون سائداً في كل ربوعه.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى عمل قوات الجيش الليبي على مبدأ حماية حقوق الإنسان، وأوضاع السجون وأسرى الحرب، إضافة إلى تطوير آليات التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وفي غضون ذلك، تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، السبت المقبل، اجتماعاً تشاورياً بين عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، وذلك للتشاور حول سبل توحيد والتئام المجلس وسط حالة الانقسام التي تعصف بالبرلمان الليبي.

وقال مصدر مصري مسؤول لـ«الاتحاد»، إن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة لقاءات ومشاورات ستعقد مع أعضاء مجلس النواب الليبي خلال الأشهر المقبلة، نافياً ما رددته وسائل إعلام ليبية وعربية حول طرح القاهرة لمبادرة للحل.

ونفى المصدر المصري ما تناقلته وسائل إعلام ليبية وعربية حول اعتزام اجتماع القاهرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً أن الاجتماع الذي سيحضره ما يقرب من 40 نائباً، غالبيتهم ممثلون عن برقة سيبحثون آلية توحيد البرلمان وتحصينه من أي محاولات للتفتيت خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى دعم الدولة المصرية لمؤسسات الدولة الليبية وخاصة البرلمان الذي يمثل الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي طارق الجروشي لـ«الاتحاد»، إن القاهرة وجهت لهم دعوة لحضور اجتماع تشاوري، مؤكداً أن النواب سيصلون تباعاً غداً الجمعة للاطلاع على جدول أعمال المشاورات التي ستنطلق صباح السبت.

وفي سياق منفصل، فندت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ادعاءات ميليشيات مسلحة تتبع حكومة الوفاق حول حصول الجيش الليبي على دعم أميركي بصواريخ «جافلين»، وذلك بعد عثور المسلحين عليها في أحد مخازن مدينة غريان غرب البلاد، مشيرة إلى أن مسؤولاً عسكرياً فرنسياً كبيراً أكد لها أن الصواريخ التي عُثِر عليها في غريان هي صواريخ أميركية اشترتها فرنسا من الولايات المتحدة الأميركية عام 2010، وأنها نُقِلت إلى ليبيا لغايات حماية قوة عسكرية فرنسية خاصة توجهت إلى ليبيا في مهام سرية لمكافحة الإرهاب. فيما يقول المسؤول الفرنسي الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إن صواريخ «جافلين» وقت ضبطها لم تكن صالحة للاستخدام، بل كانت مخبأة في مخزن تمهيداً لإتلافها وتدميرها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين ومشرعين في لجان عسكرية في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين تأكيدهم أن واشنطن وعبر جهود دبلوماسية واستخبارية قد أصبحت على قناعة بأن الصواريخ المضبوطة قبل أسبوعين في غريان، هي جزء من الصواريخ التي اشترتها فرنسا من الولايات المتحدة قبل تسع سنوات، وأن هذه الصواريخ الدقيقة لا تُباع إلا لـ«الحلفاء الأقوياء» للولايات المتحدة، وأن واشنطن قد أجرت تتبعاً دقيقاً للأرقام التسلسلية للصواريخ، وأنها كانت جزءا من صفقة بيع أسلحة أميركية لفرنسا.

فيما أكد تقرير نشره موقع «نورديك مونيتور» السويدي أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمدت لحماية شركات البلاد المتورطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

وأوضح التقرير أن الحكومة التركية رفضت في بعض الأحيان الرد على استفسارات وجهتها لجنة خبراء من الأمم المتحدة، كانت تجري تحقيقات حول الدول التي تنتهك القوانين الدولية الخاصة بليبيا، خصوصاً فيما يتعلق بتهريب الأسلحة.

إلى ذلك، نفت وزارة الخارجية الجزائرية تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء، نورالدين بدوي حول أزمة ليبيا وانتقاده للمشير خليفة حفتر، واصفة تلك التصريحات بـ«الخاطئة والمضللة». ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول في البلاد تأكيد رئيس الوزراء أنه لا بديل للحل السياسي للأزمة في ليبيا.