5.67 مليار تكاليف دعم البوطاغاز والسكر في 5 أشهر

أفاد صندوق المقاصة في تقريره الشهري برسم شهر يونيو، بأن قيمة نفقات الدعم المالي العمومي المخصص لغاز البوتان والسكر، ارتفعت لتصل إلى حوالي 5.67 مليار درهم، ضمنها 4.42 مليار درهم للبوطاغاز، مقابل 4.59 مليار درهم التي سجلت خلال الفترة نفسها من سنة 2018، ما يمثل تراجعا طفيفا قدره 4 في المائة من سنة لأخرى.

وتفيد البيانات بأن كلفة دعم القنينة الواحدة من غاز البوتان خلال الفترة من يناير إلى ماي 2019، بلغت متوسط 47.45 درهما للقنينة من حجم 12 كلغ و12.47 درهما للقنينة من حجم 3 كلغ مقارنة مع متوسط دعم بـ 56.04 درهما لقنينة 12 كيلوغراما، و14.61 درهما لقنينة 3 كيلوغرامات خلال الفترة نفسها من سنة 2018.

على صعيد الكميات، تشير البيانات إلى أنها بلغت مليونا و77 ألف طن خلال الأشهر الخمسة من السنة الجارية، مقابل مليون و04 ألف طن خلال الفترة نفسها من السنة التي سبقتها، ما يمثل زيادة في الكميات بنحو 7 في المائة.

إلى ذلك، عرفت تحملات دعم السكر من حيث القيمة زيادة بلغت نسبتها 1 في المائة، في الفترة ما بين يناير إلى ماي 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. كما ارتفعت الكميات التي تم دعمها بنسبة 1 في المائة، حيث انتقلت من 515 ألفا و59 طنا إلى 518 ألفا و600 طن من سنة لأخرى.

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وهكذا بلغت كلفة دعم السكر إلى نهاية ماي الماضي ما يعادل 1.47 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة التي سبقتها. أما بالنسبة لسعر الدعم الثابت لكل كيلوغرام، فقد بلغ حوالي 2.8 درهم للكيلوغرام.

في ما يخص المبالغ المؤداة بخصوص دعم الغاز والسكر، فقد بلغت إلى حدود الآن 8.95 مليار، تتوزع بين 7 ملايير درهم كدعم لغاز البوتان، و1.9 مليار درهم كدعم للسكر.

وعلى مستوى السوق الدولي، فقد أفاد التقرير بأن أسعار غاز البوتان تواصل تراجعها منذ شهر مارس الماضي، حيث بلغ سعره 362 دولارا للطن، وبذلك انخفض بنسبة 14 في المائة مقارنة بشهر ماي. وبنحو 32 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018. وتبعا لذلك، تراجع متوسط سعر غاز البوتان في النصف الأول من السنة بمعدل 12 في المائة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية.

أما أسعار السكر على المستوى الدولي، فقد انخفضت بنسبة 2 في المائة في شهر يونيو مقارنة مع بداية السنة، وانخفاضا طفيفا بنسبة 1 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2018. وهكذا عرف متوسط سعر السكر خلال النصف الأول من السنة تراجعا بنحو 1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018، حيث بلغ خلال يونيو ما قيمته 297 درهما للطن مقابل 295 درهما للطن قبل سنة.