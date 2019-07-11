حريق غابة “عين الحصن”.. تخصيص أزيد من 18 طائرة لإخماد حريق ووالي الشمال يتفقد المنطقة

علم موقع “اليوم 24” من مصادر عليمة، أن عناصر الوقاية المدنية خصصت أزيد من 18 طائرة، لإخماد الحريق الذي اندلع، اليوم الأربعاء، بالغابات المحيطة بمنطقة عين الحصن، والذي لم يتم السيطرة عليه لحدود اللحظة.

وكشفت مصادر الموقع أن والي جهة الشمال، محمد امهيدية، انتقل رفقة عدد من المسؤولين في الجهة إلى مكان الحريق للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن اشتعال الألسن النارية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحريق أتى على عشرات الهكتارات من الغابات المحيطة بمنطقة “عين الحصن” المتواجدة في الطريق الرابطة بين طنجة تطوان.

وكانت مصادر الموقع قد رجحت أن يكون سبب الحريق هو رمي سيجارة مشتعلة في الغابة، فيما أفادت رواية أخرى أن السبب راجع إلى قطعة زجاج عكست أشعة الشمس وتسببت في النيران المشتعلة.