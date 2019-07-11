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وجه اللاعب المغربي فيصل فجر، رسالة إلى الفنان الجزائري “سولكينغ”، بعد إصداره مؤخرا لكليبه الجديد الذي ظهر فيه يوزع هدايا ثمينة على المحتاجين في بلاده.
وقال فجر لسولكينغ في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي”أنستغرام”: “أخي بصحتك” .. شاهدتك في الكليب الخاص بك… أحسست بالدموع ..أنت رجل حقيقي”، وختم رسالته بالتمني من الله أن يساعد سولكينغ وعائلته ليجيب الفنان الجزائري:” شكرا أخي أنت بطل “والله”.
ونشر سولكينغ، صورة للرسالة التي توصل بها، مع علمي المغرب والجزائر مع عبارة شكرا أيها البطل.
ويظهر سولكينغ في كليبه الجديد “Espérance” وهو يتجول بمختلف مناطق الجزائر، ويقدم هدايا للمحتاجين، والذين بدوا في غاية السعادة، وهم يقابلون النجم الشهير، ويتسلمون من الهدايا الثمينة والتي كانت عبارة عن هواتف ذكية وأجهزة منزلية وسيارات كذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل فجر يوجه رسالة لـ”سولكينغ” بعدما وزع سيارات وهواتف على جزائرين-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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