فيصل فجر يوجه رسالة لـ”سولكينغ” بعدما وزع سيارات وهواتف على جزائرين-فيديو

وجه اللاعب المغربي فيصل فجر، رسالة إلى الفنان الجزائري “سولكينغ”، بعد إصداره مؤخرا لكليبه الجديد الذي ظهر فيه يوزع هدايا ثمينة على المحتاجين في بلاده.

وقال فجر لسولكينغ في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي”أنستغرام”: “أخي بصحتك” .. شاهدتك في الكليب الخاص بك… أحسست بالدموع ..أنت رجل حقيقي”، وختم رسالته بالتمني من الله أن يساعد سولكينغ وعائلته ليجيب الفنان الجزائري:” شكرا أخي أنت بطل “والله”.

ونشر سولكينغ، صورة للرسالة التي توصل بها، مع علمي المغرب والجزائر مع عبارة شكرا أيها البطل.

Advertisements

ويظهر سولكينغ في كليبه الجديد “Espérance” وهو يتجول بمختلف مناطق الجزائر، ويقدم هدايا للمحتاجين، والذين بدوا في غاية السعادة، وهم يقابلون النجم الشهير، ويتسلمون من الهدايا الثمينة والتي كانت عبارة عن هواتف ذكية وأجهزة منزلية وسيارات كذلك.