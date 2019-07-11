بقيمة مليارين.. الدار البيضاء تحارب الفئران والكلاب الضالة والحشرات الناقلة للأمراض

أعطى عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، الإنطلاقة الرسمية، لخدمات محاربة المضار، ونواقل الأمراض وجمع الحيوانات الضالة، بمدينة الدار البيضاء، وفقا لاتفاقية انتداب بين الجماعة وشركة “التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة”، وذلك بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وبحضور عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي، وممثل الشركة.

وأوضح عمدة الدار البيضاء، في معرض كلمته، بأن ميزانية هذه الخدمات تقدر ب20 مليون درهم سنويا، وسيتم العمل مع هذه الشركة على امتداد خمس سنوات.

وتهدف هذه الإتفاقية بين جماعة الدار البيضاء وشركة “التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة”، إلى محاربة نواقل الأمراض، مثل الفئران والقوارض، والحشرات الزاحفة والطائرة مثل الناموس، اضافة إلى محاربة المضار، والتي يقصد بها، الحد من تكاثر الطيور الناقلة لأمراض، والتخلص من جثث الحيثان الكبيرة، فضلا عن محاربة الزواحف والحشرات السامة، وجمع الحيوانات الضالة والتطهير المؤسسات العمومية.

ووفقا لبنود هذه الاتفاقية، تهدف شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة إلى معالجة أزيد من 120 ألف بالوعة لمجاري الصرف الصحي سنويا، ضد الفئران والقوارض، ومعالجة أزيد من 800 هكتار من الأراضي الغير مبنية سنويا، ضد الفئران والقوارض والحشرات الزاحفة.

إضافة إلى معالجة أزيد من 50 ألف كلومتر من الشوارع والأزقة ضد الحشرات الطائرة على مدار السنة، ومحاربة الحشرات الطائرة مثل الناموس والبعوض، وجمع أكثر من 30 ألف كلب ضال، وألف قط ضال.

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ويتكون الطاقم المكلف بإنجاز هذه الخدمات، من سبعة أطر وخمسة وثمانون عونا، من بينهم طبيب وطبيب بيطري، والذين خضعوا لتكوين هام.

وتم إحداث التجهيزات ووسائل العمل، من بينها 5 آليات حديثة كبيرة الحجم، ومتعددة الوظائف لرش المبيدات وتوليد البخار المضاض للحشرات، و21 سيارة خاصة لمكافحة نواقل الأمراض، إضافة إلى إقتناء 17 دارجة كهربائية خاصة بالتدخلات السريعة، و10 سيارات كبيرة الحجم، ومجهزة بأقفاص لجمع الحيوانات الضالة، فضلا عن شراء معدات وألبسة خاصة لانجاز عمليات محاربة المضار وجمع الحيوانات الضالة، وتمت الإشارة إلى إحداث مختبر مجهز بأحدث الاليات لتصنيف الحشرات والقوارض.

وطالب عمدة الدار البيضاء من المواطنين مساعدة هؤلاء العمال، عبر التواصل معهم عبر رقم الأخضر لتقلي الشكايات، أو التواصل مع الشركة عبر تطبيق معلوماتي “كازا مدينتي”.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم اعلام المواطنين، عند قيام الشركة بمحاربة الحشرات، عبر توزيع منشورات خاصة.