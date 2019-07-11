شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البنتاغون: 5 زوارق يعتقد بأنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 2:38 صباحًا, 11 يوليو 2019 م المناطق - وكالات أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن 5 زوارق يعتقد بأنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وطالبتها بالتوقف قرب المياه الإيرانية. فيما لم يتم الكشف عن التفاصيل.

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