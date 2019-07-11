شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يشن غارات جوية على مسلحي غريان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:12 صباحًا, 11 يوليو 2019 م المناطق - وكالات شنت قوات الجيش الوطني الليبي اليوم غارات جوية على مواقع المسلحين وسط مدينة غريان، ضمن عملية عسكرية جديدة تستهدف استعادة السيطرة على المدينة الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وكان الجيش الليبي قد أطلق منذ بداية الأسبوع الحالي عملية عسكرية كبيرة على مدينة غريان.

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