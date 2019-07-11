الوقف الشيعي يصدر بيانا بشأن الاعتداء على دار الضيافة الذي يسكنه الموسوي

اصدر ديوان الوقف الشيعي، الخميس، بيانا بشأن "الاعتداء" على دار ضيافة العتبة الحسينية في بغداد والذي يسكنه رئيس الديوان علاء الموسوي ومجموعة من المدراء في الديوان.
وقال الوقف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في عصر يوم امس الأربعاء الموافق الـ10 من تموز الحالي، اقتحمت مجموعة مسلحة من الملثمين من جهة مجهولة دار الضيافة التي يسكنها رئيس الديوان علاء الموسوي واعتدت على بعض أفراد الحماية وصادرت أسلحتهم وانسحبت".
واضاف "اننا نؤكد سلامة الموسوي وانه بخير"، مشيرا الى ان "مسؤولية الحكومة والجهات الأمنية هو توفير الأمن لكافة المواطنين والدوائر الحكومية والعاملين فيها من سطوة المجموعات المسلحة السائبة".
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