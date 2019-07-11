تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية "النائمة" شرق ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، الأربعاء، عن تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية النائمة كانت تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الشرقية في البلاد.

وأوضح رائد طارق الخراز، مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة التابعة لمجلس النواب الشرعي، في بيان، أن الوزارة تتبعت عناصر الخلايا النائمة وضبطت اتصالات لهم مع قيادات إرهابية.

وأكد أن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أصدر تعليماته المشددة بتتبع الخلية الإرهابية وضبطها، بعد رصد مكالمات وصفت بـ"الخطيرة" مع قادة الإرهاب.

وأشار الخراز إلى أن مدينة بنغازي شهدت استقرارا أمنيا بفضل الخطة الأمنية المحكمة التي وضعها وزير الداخلية الليبي وانتهت من مهامها خلال الأيام الماضية.



ويجري مدير أمن بنغازي جولات يومية في شوارع وميادين بلدية بنغازي ومراكز الشرطة والأقسام، لمتابعة العمل اليومي الذي أوكله له وزير الداخلية.



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وفيما يخص مدينة درنة، أكد الخراز سير عمل الخطط الأمنية للمدينة والمنطقة الممتدة من أجدابيا وحتى سرت بعمل الإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي.



ولفت إلى أنه لم تسجل جريمة واحدة ضد مجهول منذ انطلاق عمل الخطط الأمنية التي يتابعها بشكل يومي وعلى مدار الساعة وزير الداخلية الليبي.





وثمن الخراز خطوة اعتماد قانون الشرطة بفضل جهود الوزير، ملمحا إلى أن العمل به مرهون بتعديل بعض المواد من مجلس النواب، ليتم العمل به من تاريخ صدوره السابق.

كما أكد قرب انطلاق دورة المعهد العالي لضباط الشرطة، والتي يجري الاستعداد لها خلال هذه الأيام، لافتا إلى أنها ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة لتعديل درجات ضباط الصف وتأهيلهم ليكونوا ضباطا وفقا للقانون.



يشار إلى أن وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة تمكنت في وقت وجيز من خلال الحكومة من تجهيز كافة مراكز الشرطة وصيانتها وإنشائها، فضلا عن تزويدها بالآليات والأسلحة والملابس والدعم اللوجستي لفرض هيبة الدولة وسيادتها.

