واشنطن قلقة من الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، عن قلقه من هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الأراضي السعودية.
وأثنى بومبيو، خلال لقاء مارتن جريفيث المبعوث الأممي الخاص بشأن اليمن، على جهوده لدفع العملية السياسية في اليمن.
كما اتفق الطرفان على ضرورة العمل في إيجاد تسوية سياسية وإنهاء الأزمة اليمنية.
من جانب آخر، اتهمت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، إيران بإطالة أمد الحرب في اليمن، عن طريق تزويد مليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة لاستخدامها في استهداف المدنيين.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، نجحت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية مستهدفة المدنيين.
والثلاثاء الماضي، تمكنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر، بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات.
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