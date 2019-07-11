المؤسسات الدينية في إثيوبيا تدعو إلى العمل المشترك من أجل السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على عقد لقاءات متعددة مع قادة الطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية في بلاده، بهدف ترسيخ قيمة الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات، إدراكا منه ومن حكومته بالدور الذي يمكن أن يلعبه قادة الديانتين في بناء مجتمع ينعم بالسلام والاستقرار، ليكون بذلك أول قائد إثيوبي يولي اهتماما بدور المسجد والكنيسة في دعم سياسات الحكومة.
وأجرت "العين الإخبارية" لقاء مع كبار قادة المؤسسات الدينية في إثيوبيا، بشأن دور الكنائس والمساجد في تحقيق السلام في إثيوبيا.
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