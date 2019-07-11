إقصاء المعارضة.. أردوغان يطلب رفع الحصانة عن 10 برلمانيين

تسلم البرلمان التركي مذكرة من رئاسة الجمهورية؛ لرفع الحصانة عن 10 نواب برلمانيين من أحزاب المعارضة في خطوة يعتبرها مراقبون "ترهيباً للمعارضة" من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

والبرلمانيون الذي طلب أردوغان رفع الحصانة عنهم على رأسهم زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو وينميون لأحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي والحركة القومية.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة أن المذكرة التي رفعتها الرئاسة تسلمتها لجنة الدستور والعدالة بالبرلمان وبصدد مناقشتها حالياً.

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وتأتي المذكرة في ضوء قانون أقرته لجنة أردوغان الدستورية في يونيو/حزيران 2016، وينص على رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين صدرت بحقهم طلبات للتحقيق معهم في تهم أو قضايا جنائية أو سياسية.

ويستخدم أردوغان هذا القانون لإقصاء معارضيه من داخل البرلمان التركي.

وسبق أن أصدر الاتحاد البرلماني الدولي في فبراير/شباط الماضي، بياناً أشار فيه إلى أنه "رغم التحذيرات التي وجهناها لتركيا، فإنها لم تتخذ قراراً لحماية حقوق البرلمانيين".



وأعرب الاتحاد البرلماني الدولي عن تزايد قلقه حول النواب البرلمانيين السابقين والبرلمانيين الحاليين المعارضين في تركيا، مشددا أنه "في هذه الحالة يجب اتخاذ التدابير اللازمة".



