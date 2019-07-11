إنتخاب المعارض سليمان شنين رئيسا للبرلمان الجزائري

انتخبت الكتب البرلمانية في الجزائر، اليوم الأربعاء، النائب، سليمان شنين، رئيسا للبرلمان الجزائري بالأغلبية خلفا لمعاذ بوشارب.

وقال سليمان شنين في كلمة له عقب انتخابه رئيسا للبرلمان، إن "الشعب قادر على توحيد صفوفه للخروج من الأزمة، وعلينا أن نعطي الأمل ونقدم لشعبنا الثقة في مؤسساته"، مردفا "هذا الحراك السلمي أبهر العالم وعلينا أن ندعمه".

وانطلقت في وقت سابق عملية انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان الجزائري بعد أن عُقدت جلسة المصادقة على ثبوت شغور منصب رئيس البرلمان.

وأعلن كل المترشحين لرئاسة البرلمان سحب ترشيحاتهم وتزكية رئيس المجموعة البرلمانية لاتحاد النهضة، العدالة والبناء سليمان شنين، في سابقة تاريخية، بما أنه لم يسبق أن تربع أي مرشح لحزب معارض على رأس مبنى زيغود يوسف.

وتعيش الجزائر على وقع حالة انسداد سياسي في ضوء الحراك الشعبي الرافض لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وحرص قيادة الجيش على المضي في انتخابات رئاسية استنادا لنص الدستور.