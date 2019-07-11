شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتلف 430 لغماً حوثياً في باقم بصعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صعدة)

أتلف الفريق الهندسي التابع لكتيبة المهمات الخاصة في الجيش اليمني، اليوم (الأربعاء)، عشرات الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها المليشيا الحوثية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وقال قائد الفريق الهندسي لكتيبة المهمات الخاصة الرائد هارون المخلافي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه تم إتلاف 430 لغماً وعبوة ناسفة زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مناطق آل صبحان، وآل محاقي، وآل الزماح في مديرية باقم.

وأضاف أن الفريق الهندسي يواصل إعادة الحياة بنزع الألغام والعبوات الناسفة في كل منطقة يصل إليها الجيش الوطني.