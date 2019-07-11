شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب رئيس جديد للبرلمان الجزائري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر) انتخب النواب الجزائريون في وقت متأخر اليوم (الأربعاء) شخصية معارضة رئيساً للبرلمان وسط احتجاجات حاشدة تطالب برحيل النخبة الحاكمة. انتخب النواب الجزائريون في وقت متأخر اليوم (الأربعاء) شخصية معارضة رئيساً للبرلمان وسط احتجاجات حاشدة تطالب برحيل النخبة الحاكمة. وانتخب البرلمان سليمان شنين من حركة البناء الوطني ليحل محل معاذ بوشارب من حزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب رئيس جديد للبرلمان الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.