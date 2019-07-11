صحفي إسرائيلي ينسحب من مناظرة تلفزيونية احتجاجا على شتم الملك السعودي

انسحب المحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين من مناظرة تلفزيونية على شاشة "i24newes"، احتجاجا على شتم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، من قبل الضيف الآخر خبير شؤون ​الشرق الأوسط​ حسن مرهج، معتبرا شتم الملك السعودي خطا أحمر.

وتناولت المناظرة موضوع فرض ​الولايات المتحدة​ ​عقوبات​ على نواب من "​حزب الله​"، حيث رفض كوهين الشتائم التي وجهت للملك السعودي من قبل الضيف الآخر. كما اعتبر أن مواقف ملك ​السعودية​ و​البحرين​ وحكام ​الإمارات​ تمثل ​الإسلام​ الحقيقي، وأنهم لا يمارسون ​سياسة​ ضد مصالح بلادهم.