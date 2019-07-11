انسحب المحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين من مناظرة تلفزيونية على شاشة "i24newes"، احتجاجا على شتم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، من قبل الضيف الآخر خبير شؤون الشرق الأوسط حسن مرهج، معتبرا شتم الملك السعودي خطا أحمر.
وتناولت المناظرة موضوع فرض الولايات المتحدة عقوبات على نواب من "حزب الله"، حيث رفض كوهين الشتائم التي وجهت للملك السعودي من قبل الضيف الآخر. كما اعتبر أن مواقف ملك السعودية والبحرين وحكام الإمارات تمثل الإسلام الحقيقي، وأنهم لا يمارسون سياسة ضد مصالح بلادهم.
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي إسرائيلي ينسحب من مناظرة تلفزيونية احتجاجا على شتم الملك السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.