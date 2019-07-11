الرئيس الأوكراني يوقع مرسوما لتحويل تشرنوبل إلى منطقة مفتوحة

أكد الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ أنه "يجب على كييف إظهار منطقة "تشرنوبل" للعلماء والسياح من جميع أنحاء ​العالم​". ولفت زيلينسكي خلال ​مؤتمر​ صحفي له أنه "وقع مرسوما بموجبه تصبح المنطقة المنكوبة مفتوحة أمام الجميع"، مشيرا إلى أنه "سيتم إنشاء ما يسمى بمنطق الممر الأخضر للسياح في هذه المنطقة".

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