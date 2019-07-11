الاتحاد الإفريقي يأسف للتدخلات الخارجية في ليبيا

أعربت لجنة الاتحاد الافريقي الخاصة بليبيا عن قلقها إزاء "التدخلات الخارجية المتواصلة في الشؤون الداخلية لليبيا التي تحركها مصالح أنانية، وإزاء مواصلة عرقلة الجهود التي تبذل للتوصل الى وقف دائم وغير مشروط لاطلاق النار كشرط ضروري للحوار وللتوصل الى حل يكون ليبيا".
وفي بيان صدر في ختام قمة للاتحاد الافريقي عقدت في نيامي، عرضت اللجنة "تسمية موفد خاص مشترك بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لتعزيز تنسيق جهود المنظمتين، على أساس خريطة طريق يقوم هذا الموفد الخاص باعدادها لتكون وسيلة لدعم جهود السلام التي يقوم بها الليبيون".
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