سلطات تركيا: نجدد رفض التهديدات الأميركية بشأن صواريخ إس 400

أكد المتحدث بإسم ​وزارة الخارجية التركية​ حامي أقصوي أن "​السلطات التركية​ ترفض التهديدات الأميركية بشأن شرائها منظمومة ​الصواريخ​ الروسية "إس - 400"، داعيا ​واشنطن​ إلى "تجنب الخطوات الخاطئة، التي تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين".

أوضح المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ أن "​تركيا​ ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا قبلت ​منظومة​ "إس — 400"، مشيراً الى تصريح الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، عقب لقائه الرئيس الأميركي في ​اليابان​ على هامش ​قمة العشرين​، أنه غير متخوف من تعرض بلاده ل​عقوبات​".