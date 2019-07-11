أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي أن "السلطات التركية ترفض التهديدات الأميركية بشأن شرائها منظمومة الصواريخ الروسية "إس - 400"، داعيا واشنطن إلى "تجنب الخطوات الخاطئة، التي تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين".
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن "تركيا ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا قبلت منظومة "إس — 400"، مشيراً الى تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقائه الرئيس الأميركي في اليابان على هامش قمة العشرين، أنه غير متخوف من تعرض بلاده لعقوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا: نجدد رفض التهديدات الأميركية بشأن صواريخ إس 400 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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