الخطوط الجوية القطرية وقعت اتفاقيات بقيمة 5 مليارات دولار في واشنطن

اعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية أنها وقعت اتفاقيات في واشنطن هذا الأسبوع تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من خمسة مليارات دولار بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.
واجتمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتبادل الآراء بشأن أحدث التطورات الاقليمية والدولية، بالاضافة إلى الروابط الاقتصادية والأمنية بين البلدين.
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