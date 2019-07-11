الخطوط الجوية القطرية وقعت اتفاقيات بقيمة 5 مليارات دولار في واشنطن

اعلنت شركة ​الخطوط الجوية القطرية​ أنها وقعت اتفاقيات في واشنطن هذا الأسبوع تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من خمسة مليارات دولار بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

واجتمع أمير قطر الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​ مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لتبادل الآراء بشأن أحدث التطورات الاقليمية والدولية، بالاضافة إلى الروابط الاقتصادية والأمنية بين البلدين.