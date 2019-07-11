دعا الامين العام للعلاقات العامة في "اتحادات النقابات الزراعية" علي شومان، في بيان "مزارعو ​البقاع​ وكل لبنان الى الاستجابة لدعوات التصعيد التي كنا دعينا لها سابقاً والنزول الى الشارع يوم السبت في 13 من تموز للتعبير عن الواقع المأساوي الذي يعاني منه المزارع اللبناني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحادات النقابات الزراعية دعا الى النزول الى الشارع يوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.