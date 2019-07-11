أكدت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" أن "رئيس حزب "​الديمقراطي اللبناني​" ​طلال أرسلان​ ابلغ المراجع المعنية بأن عملية تسليم المطولبين بحادثة ​قبرشمون​ ستتم اليوم، ما يفسح المجال لاستئناف جلسات ​مجلس الوزراء​ اعتبارا من الاسبوع المقبل مع صرف النظر عن مطلب احالة الحادثة الى ​المجلس العدلي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الأنباء: أرسلان ابلغ المراجع أن تسليم المطلوبين بحادثة قبرشمون سيتم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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