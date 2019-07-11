وزير خارجية البحرين: نرحب بالعقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله

رحب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على نائبي كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد وأمين شري ومسؤول وحدة الأمن والإرتباط في "حزب الله" وفيق صفا"، داعيا إلى "تسمية الأمور بمسمياتها".
وأوضح بن أحمد في تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "أننا نرحب بخطوة الحكومة الأميركية بإدراج أفراد من حزب الله "الإرهابي" اللبناني على قوائم الإرهاب، ومنهم أعضاء في مجلس النواب اللبناني".
ولفت الى أنه "آن الأوان لتسمية الأمور بمسمياتها، فالعصابة تنتخب زعماءها كجناحها السياسي، وبقية أفرادها تحمل السلاح، وتحفر الأنفاق، وتهدد سلامة الدولة".
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