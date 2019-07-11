تويتر يشدد الرقابة على التغريدات المرتبطة بالدين

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أعلنت منصة تويتر رقابة مشددة على التغريدات المرتبطة بالدين كمحاولة لضبط التعابير المسيئة والتي تحض على الكراهية في المجتمعات.



نيويورك: أعلن موقع تويتر أنه باشر الثلاثاء فرض رقابة مشددة لرصد التغريدات المرتبطة بالدين والتي تحض على الكراهية، في محاولة جديدة لضبط التعابير المسيئة على هذه المنصة للتواصل الاجتماعي.

وفي نص نشر على مدونتها أعلنت منصة تويتر انها ستزيل التغريدات التي "تحتقر أشخاصا على أساس دينهم" بعد تبلغها بذلك.

وأوضحت تويتر أن التغريدات التي نشرت قبل الثلاثاء وتم الابلاغ عنها ستزال أيضا، لكن من دون تجميد حساب الشخص الذي كتب التغريدة المسيئة.

لكن المنصة لم تشر بالمقابل ما اذا كانت التغريدات المسيئة التي نشرت بعد الثلاثاء ستجمد حسابات اصحابها.

وتشرح قرارها مستشهدة بأمثلة تستهدف دينا معينا كالقول عنه إنه "مثير للاشمئزاز" او وصف أتباعه بأنهم "بهائم قذرة".

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وتأتي هذه الخطوة لتويتر في اطار حملة أوسع لمكافحة تعليقات الكراهية، وسبق أن اعلنت اجراءات مماثلة تطاول المسؤولين السياسيين الذين يحضون على العنف او على الكراهية.

واعتبر العديد من المراقبين أن هذا الاجراء المتعلق بالتصريحات السياسية يستهدف بشكل أساسي تغريدات دونالد ترمب.

والمعروف أن لمنصة تويتر قواعد واضحة بشأن التغريدات التي تحض على العنف تجاه شخص او مجموعة او تمجد العنف.

والمعروف ان تويتر على غرار فيسبوك متهمة بعدم مكافحة خطابات الكراهية بشكل فاعل.

ويتهم الرئيس دونالد ترمب على الدوام تويتر وفيسبوك بأن لهما ميولا يسارية، وهو يعقد الخميس "قمة حول شبكات التواصل الاجتماعي" في البيت الابيض بغياب ممثلين لهذين الموقعين، ولكن بمشاركة ممثلين ذوي توجهات محافظة يعملون في هذا المجال.