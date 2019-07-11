شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان" يتقدم بطلب إحاطة بسبب تراجع انتاج المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة حول تراجع انتاج بعض المحاصيل الزراعية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وانعكس ذلك على المخزون الاستراتيجي بالإضافة لهامش الربح للفلاح.

وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مركز البحوث الزراعية وكافة المراكز بوزارة الزراعة بالوقوف على هذه الظاهرة التى أصبحت خطر على الزراعة، لافتا إلى أن جميع الدول تتجه الآن لإنتاج سلالات وبذور تعطى ضعف الانتاجية وفى نفس الوقت غير شرهة للمياه وعمرها قصير فى التربة، مشددا على ضرورة أن يتم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى الأبحاث الزراعية.

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وأوضح وكيل اللجنة، أن اللجنة أوصت حين مناقشة الموازنة المخصصة للمراكز البحثية بضرورة تخصيص النصيب الأكبر للأبحاث من أجل انتاج بذورة جديدة تفىء بالغرض فى ظل محدودية الموارد المائية وزيادة أسعار مستلزمات الانتاج، بالإضافة لخطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية من خلال وضع خطة بجدول زمنى.