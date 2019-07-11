شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإعادة النظر فى اشتراطات القبول بالمدارس الخاصة بعد الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة سعاد المصرى، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى إعادة النظر لاشتراطات القبول بالمدارس الخاصة، خاصة بعد ورود الكثير من الشكاوى خلال الفترة السابقة من وجود بعض الشروط التى تشكل تمييز بين الطلاب وبعيدة عن المنظومة التعليمية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المقابلات بالمدارس الخاصة تهدف للوقوف على قدرة الطالب على الاستيعاب وقياس مستوى الذكاء، وكيفية نطق الكلمات ومخارج الحروف والألفاظ ولكن تحول الأمر إلى وضع أسئلة بعيدة كل البعد عن هذه الأهداف تتمثل فى الحالة الاجتماعية ونوع السيارة واشتراك النادى الاجتماعى وكثير من الأسئلة فى إطار هذا النوع من الشروط التى تشترطها بعض المدارس الخاصة لقبول الطلاب الجدد.

وطالبت عضو البرلمان، بوضع لائحة موحدة للمداس الخاصة ولا يحيد هدف المقابلات الشخصية عن الأهداف الموضحة، وعدم التطرق للأسئلة من الخاصة بالمستوى الاجتماعى لأن كل أسرة تعرف قدرتها المالية، مشيدة بالمنظومة التعليمية الجديدة واهتمام الدولة بها وتسخير كافة الإمكانيات للنهوض بالتعليم فى مصر.